В крупном ДТП в Тамбовской области пострадали 6 человек

В Тамбовской области произошла автомобильная авария. Автобус, грузовик и легковушка столкнулись вечером во вторник, 21 августа. По данным МЧС России, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Инцидент произошел около 22.40 мск на 451-м километре трассы "Каспий". На трассе столкнулись автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Москва - Астрахань, легковой автомобиль ВАЗ-21012 и КамАЗ. Об этом сообщает РИА Новости. Погиб водитель автомобиля ВАЗ - 40-летний мужчина.