На Кубани подтопило поселок Новомихайловский, погибли 4 человека

В Краснодарском крае подтопило поселок Новомихайловский. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Нечепсухо. В результате подтопленными оказались около 600 жилых домов.

Согласно предварительным данным, жертвами стихии стали 4 человека. Подтопленными оказались дома, расположенные по улицам Ленина, Совхозная и Морская. В настоящее время личности погибших устанавливаются, передает РБК. В регион для ликвидации последствий наводнения были направлены 114 человек, в том числе 33 человек личного состава МЧС России.