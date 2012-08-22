В Барнауле взорвалась самодельная бомба

В Алтайском крае произошел взрыв в жилом доме - вечером во вторник, 21 августа, в одной из квартир трехэтажного жилого дома Барнаула по улице Аванесова, 36, сработало самодельное взрывное устройство.

Согласно предварительным данным МВД России, в результате взрыва пострадал один человек - мужчине, хозяину квартиры, оторвало палец. Жители дома были эвакуированы сразу после взрыва, передает РБК. Около полуночи полицейские разрешили им вернуться в свои квартиры. Сейчас на месте взрыва работает следственная группа.