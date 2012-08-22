В Ханты-Мансийске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Москва-Томск". Инцидент произошел в среду, 22 августа. Одному из пассажиров во время полета стало плохо.

В Томск рейс авиакомпании "Аэрофлот" прибыл с задержкой почти в два часа. Как отмечается, пассажиру стало плохо, и его высадили в Ханты-Мансийске. На 19.35 (16.35 мск) был отложен обратный рейс в Москву, передает РИА Новости. Задержка составила 12 часов.