Жертвами ДТП на Сахалине стали 2 человека

На Сахалине произошла автомобильная авария, в результате которой два человека погибли и еще шесть пострадали. ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Южно-Сахалинск – Холмск.

Вечером во вторник, 21 августа, на мосту через реку Лютога в Анивском районе водитель "Тойоты Цельсиор" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Тойотой Марк II". В результате легковушку откинуло на ограждение на своей полосе, после чего опять выбросило на встречку. Там он врезался в еще одну "Тойоту Марк II", передает РИА Новости. В результате произошедшей аварии погибли

31-летний и 24-летний пассажиры первого "Марка".