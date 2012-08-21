Жертвами лихорадки Западного Нила в Волгограде стали два человека

В Волгоградской области жертвами африканской болезни - лихорадки Западного Нила стали два пожидых человека. Регион атаковали комары, переносящие смертельно опасное заболевание.

Начальник отдела санитарной охраны территории волгоградского управления Роспотребнадзора Михаил Монастырский сообщил, что два летальных случая — это лица пенсионного возраста, 60 и 80 лет. Укус комара был зафиксирован на дачных участках, не в городской черте.Жаркая и влажная погода привела к взрывному росту популяции комаров в Волгоградской области. Первые в нынешнем году случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы около двух недель назад.

По данным Роспотребнадзора, к сегодняшнему дню заболевание подтверждено уже у 85 человек, передает Вести-ФМ. По словам эпидемиологов, угрожаемый период продлится до конца октября.