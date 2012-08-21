Киевский аэропорт «Борисполь» был эвакуирован из-за психа – дважды дважды в течение нескольких минут злоумышленник звонил с одной и той же фразой. Неизвестный сообщал о том, что аэропорт заминирован.

Как сообщают украинские СМИ, вызовы были сделаны с двух телефонных автоматов, расположенных в Киеве. Пассажиры из трех терминалов были эвакуированы с связи с этими сообщениями, передает РСН. Эвакуация коснулась почти 5 тысяч человек. Взрывное устройство найдено не было. Злоумышленника удалось задержать. Позже было установлено, что он находится на психиатрическом учёте.