Детскому стоматологу за навязывание пациентам бахил прокуратура грозит штрафом

Ставропольская прокуратура пресекла самоуправство детского стоматолога, который отказался лечить ребёнка, потому, что отец больной девочки отказался покупать бахилы. Теперь врачу придётся заплатить штраф.

Инцидент произошел в городской стоматполикинике. Отец малоллетней девочки, возмущённый тем, что медперсонал навязывает ему покупку бахил, не пуская ребёнка на приём к врачу по талону, пожаловался в прокуратуру Ленинского района краевого центра Ставрополья.

Прокуроры напомнили, что медучреждение обязано обеспечить безвозмездно бахилами, необходимыми для проведения лечебно-диагностических манипуляций в нарушение нарушение требований ст. 39 ФЗ"от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и п. 13.6 СанПиН 2.1.3.2630-10".

"Надлежащая медицинская помощь была оказана лишь после обращения отца ребенка за защитой своих прав к администрации лечебного учреждения. При этом, медицинская помощь оказана также с нарушением требований санитарных правил, выразившихся в необеспечении пациентки бахилами", - сообщила пресс-служба ставропольской прокуратуры.

Прокурором района в отношении детского врача-стоматолога и юридического лица МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника" возбуждены дела об административных правонарушениях. Доктору грозит штраф в размере до 1000 рублей, а для медучреждения, как юрлица, - от 10 до 20 тысяч рублей.

Хамство сотрудников медучреждения отмечено особо.

"В нарушение ст. ст. 4, 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в детской поликлинике допущено нарушение этических и моральных норм, выразившихся в неуважительном и негуманном отношении к несовершеннолетней пациентке и сопровождающему ее отцу, что свидетельствуют о непринятии профилактических мер по недопущению возникновения конфликтных ситуаций по вине медицинского персонала и учреждения в целом", - говорится в сообщении Прокуратуры РФ по СК.