В Самаре двух сторонников Pussy Riot оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Самаре двое сторонников участниц панк-группы Pussy Riot были оштрафованы на 10 тысяч рублей. Жители Самары прошли по городу с воздушными шарами 17 августа.

В акции в поддержку Pussy Riot в Самаре в общей сложности приняли участие 50 человек. Сторонники осужденных девушек пронесли по одной из улиц разноцветные шары и отпустили их, что символизировало освобождение подсудимых, передает РСН. В тот день были задержаны девять активистов. Двух из них оштрафовали за «участие в несанкционированном публичном мероприятии».