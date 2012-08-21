В Киеве из международного аэропорта "Борисполь" эвакуируют пассажиров. Эвакуация пассажиров и персонала проходит в терминале F. Администрация пока не объяснила с чем это связано.

При этом были отменены все рейсы, ориентировочно на ближайшие два часа. Об этом сообщает РИА Новости. Пассажирам объявили, что идет экстренная эвакуация. Всех сажают в автобусы, которые в обычное время подвозят людей на самолеты.