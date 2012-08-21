В ДТП в Подмосковье сгорели водитель и пассажир легковушки

В Московской области произошла автомобильная авария с участием фуры и четырех легковушек. В результате ДТП сгорели водитель и пассажир иномарки. Инцидент произошел в понедельник в 19.00 мск.

На 16 километре малого московского кольца Ярославско-Горьковского направления водитель Citroen C2 при обгоне не справился с управлением и врезался в фуру. После этого иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении Volvo VNL под управлением 21-летнего жителя Тамбовской области. В результате автомобиль загорелся, передает РИА Новости. В свою очередь фура марки Scania съехала на встречную обочину, где совершила столкновение с Peugeot Boxer. На месте аварии скончались водитель и пассажир Citroen.