Крымские спасатели вырезали из перевернутой иномарки российского туриста

В Украине в ночь на втроник, около 01:20, на трассе Джанкой-Феодосия близ села Новоивановка на 247-м километре водитель автомобиля Toyota Surf выехал на обочину дороги, передают во вторник «Аргументы Недели-Крым».

Гражданин Российской Федерации 1961 года рождения, управлявший иномаркой, не справился с управлением, и машина перевернулась, передает пресс-служба крымского главка МЧС.

«Водителя деблокировали из автомобиля с помощью гидравлических ножниц», - отмечают спасатели.

Пострадавшего доставили в Нижнегорскую центральную больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «ушибленная рана лба», «сотрясение головного мозга» и «ушиб грудной клетки».