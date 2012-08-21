Девушка покончила с собой, вернувшись в Россию после учебы в США

В Иркутске молодая девушка покончила с собой, повесившись на собственном шарфе на острове Конный.

При себе у нее находились деньги, заграничный паспорт и записка с текстом на английском языке.

Следствием установлено, что несколько месяцев назад девушка вернулась из США, где обучалась в течение четырех лет в экономическом университете, и долгое время не могла найти работу, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В то же время в пресс-службе местного управления СК, сообщили, что девушка с 8 лет проживала и обучалась за рубежом.

Правоохранительные органы Иркутской области начали проверку по факту самоубийства девушки. Содержание предсмертной записки правоохранители не раскрывают. Сейчас с ней работают эксперты, переводят английский текст.

По основной версии полицейских, причиной самоубийства молодой девушки стало сильное психологическое расстройство.