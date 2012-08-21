Рядовой погранвойск Киргизии, расстрелявший пятерых человек, убит

В Киргизи убит при задержании рядовой погранвойск, в понедельник расстрелявший пятерых человек на отдаленной заставе киргизско-казахской границы "Эчкили-Таш".

После свершения преступления, пограничник, захватив автомашину "Нива", начальника поста и оружие, скрылся с места трагедии. Для задержания рядового срочной службы Кулбарата уулу Балбая, 1993 года рождения, была создана специальная поисковая группа из числа сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня утром поисковикам удалось обнаружить беглеца в одном из ущелий Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, сообщает РИА Новости. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, в результате чего был уничтожен поисковой группой.

Киргизский пограничник расстрелял на погранзаставе "Эчкили-Таш" Каракольского погранотряда Иссык-Кульской области из табельного оружия четверых сослуживцев, проходивших службу по контракту: 37-летнего Мирлана Мамытова, 24-летнего Саадатбека Токтогулова, 30-летнего Рысбека Канатбекова, 25-летнего Бакыта Кадырова и его супругу.

По факту ЧП на погранзаставе возбуждено уголовное дело по статьям 97 "Убийство", 172 "Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством", 245 "Хищение огнестрельного оружия" и 360 "Дезертирство" УК республики Киргизия.