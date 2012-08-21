В Приморском крае 30 туристов оказались заблокированными на пляжах, в том числе на пляже "Золотые пески" в районе Новолитовска из-за разлившихся после ливней рек. Местные жители приехали на отдых на машинах.

После ливней разлилась река Литовка. Популярный у местного населения и туристов пляж оказался отрезан от материка.

Заблокированным оказались 23 человека, среди них пятеро детей, отдыхавшие на пляже.

Семерых туристов спасатели эвакуировали. Некоторые туристы отказались от эвакуации, заявив, что не собираются бросать без присмотра имущество, в том числе свои автомобили. Сейчас на месте дежурят спасатели. Угрозы жизни и здоровью отдыхающих нет. Туричсты живут в палатках, воды и продуктов достаточно. Вода в реке пока больше не прибывает.

Спасатели и синоптики заблаговременно предупредили жителей и гостей Приморья о надвигающихся ливнях и возможном разливе рек. В крае было объявлено штормовое предупреждение.