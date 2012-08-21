При обстреле поста в Дагестане погиб 22-летний военнослужащий
21 августа 2012, 07:40 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В Цунтинском районе Дагестана при обстреле наблюдательного поста в понедельник рано утром убит военнослужащий.
По данным МВД республики, накануне в 05:30 мск неизвестные обстреляли наблюдательный пост, выставленный на окраине селения Тляцуда Цунтинского района. Огнестрельное ранение в область грудной клетки получил военнослужащий 1990 года рождения. Солдат-срочник от полученных ранений скончался по пути в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело.