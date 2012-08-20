В Крыму автомобиль Mitsubishi врезался в российский Lexus: есть жертвы (ВИДЕО)

В Крыму страшное ДТП произошло в понедельник днем на 73-м километре трассы Симферополь – Феодосия. В результе аварии погиб один человек. Еще трое пострадали и были госпитализированы.

Корреспондент «Аргументов недели - Крым» передал с места происшествия: «Автомобиль Mitsubishi Outlander, двигавшийся в направлении Феодосии, столкнулся с автомобилем Lexus. В результате Mitsubishi отбросило на полосу встречного движения, после чего машина врезалась в дерево».

От сильного удара водитель Mitsubishi скончался на месте. Три пассажира, которые находились в этом автомобиле, в бессознательном состоянии доставлены в больница. Сам автомобиль серьезно пострадал и, по предварительной оценке, восстановлению не подлежит.

Водитель автомобиля Lexus рассказал корреспонденту «АН-Крым», что он остановился для того, чтобы повернуть влево (поворот на село Красногвардейское Советского района) – в месте, где это допускалось Правилами дорожного движения. По его словам, едущий сзади автомобиль Mitsubishi при совершении обгона ударился в водительскую дверь Lexus, после чего Mitsubishi отбросило на полосу встречного движения, а затем - откинуло в лес.

Водитель Lexus признался, что когда он с пассажирами подбежали к Mitsubishi, его водитель еще был жив, лежал возле двери и хрипел. Но они побоялись оказывать медицинскую помощь, так как не имеют на это достаточной квалификации. Они вызвали «скорую помощь». По их словам, медики приехали мгновенно.



Водитель Lexus считает причиной ДТП «чрезмерно высокую скорость, с которой двигался Mitsubishi». Он говорит, что водитель Mitsubishi ехал со скоростью, превышающей 150 км/ч.

Автомобилем Lexus управлял гражданин Российской Федерации. Машина зарегистрирована в России. Mitsubishi зарегистрирован в Украине. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют причины ДТП.