В Самарской области цыгане и русские дрались стенка на стенку

Массовая драка между цыганами и русскими произошла в селе Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области . По словам местного жителя Руслана Касьянова, стенка на стенку вышли около 150 цыган и около 100 русских.

По словам свидетеля побоища, в руках у цыган были палки, арматура, кирпичи и огнестрельное оружие.

По данным полиции, в результате драки пострадали три человека. Они были доставлены в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу.

Среди пострадавших - русская женщина 1977 г.р. Ее сильно избили, а затем переехали автомобилем.

Также в больницу попали мужчина 1961 г.р. с рваной раной затылочной части и начальник пожарной части с диагнозом "ушиб грудной клетки".

С места происшествия оперативники изъяли два травматических пистолета, передает корреспондент "НацАкцента" со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Самарской области.

Очевидец драки в селе Кротовка еще рассказал, что драка началась около половины шестого вечера. "Началась перестрелка. На земле валяются гильзы от патрон. Вокруг полно полиции. Люди никуда не уходят", - рассказал очевидец.

Избитый пожарный был в составе пожарной команды, которая приехала тушить загоревшиеся в селе дома. По словам Касьянова, сначала загорелся дом, где живут цыгане. Затем огонь перекинулся на соседний дом, где живут русские. Приехавшие пожарные начали сначала тушить дом, где живет русская семья, рассказал Руслан. "Цыган это возмутило. Они набросились на пожарных и избили их. Одному из огнеборцев сильно досталось железным прутом, его увезли в больницу. Пожарные вызвали подмогу. А сельчане стали выходить на улицу", - пишет "Комсомльская правда".

По данным пресс-службы ГУВД, сначала произошло возгорание сарая, а затем огонь перекинулся на баню соседей. Пожарные, "с целью локализации дальнейшего распространения огня, приступил к тушению бани".

В сообщении пресс-службы ГУВД не уточняется национальность дерущихся.

По факту драки было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Были задержаны три человека.

По мнению Касьянова, конфликт между русским и цыганским населением села "назревал давно". "Вообще здесь они себя ведут нагло. Торгуют наркотиками, угрожают, что выгонят отсюда русских. Не знаю, во что это выльется", - сказал мужчина.

"НацАкцент" напоминает, что в городе Чапаевск Самарской области 8 апреля отметили Международный день цыган. На межнациональный фестиваль собрались цыгане со всего региона. В программе фестиваля были песни, танцы, гадания и другие национальные развлечения, а работники самарского "Дома дружбы народов" организовали фотовыставку, рассказывающую о народах Самарской области.

Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day) был учреждён на первом Всемирном цыганском конгрессе, который состоялся в Лондоне 8 апреля 1971 года. Представителями 30 стран мира были приняты национальные символы цыган: флаг и гимн, что позволило цыганам всего мира признать себя единой свободной нацией.