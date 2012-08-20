В Израиле пропала туристка из России Эмилия Сенченко

Полиция В Израиле пропала туристка из России Эмилия Санченко. Россиянка приехала в Израиль 30 июля и поселилась в отеле Leonardo Inn ("Леонардо Инн") на Мертвом море.

3 августа Сенченко покинула отель на такси, направляясь в аэропорт, но там не появилась

Израильская полиция просит помощи у населения в поисках российской туристки, сообщает izrus.co.il. Приметы девушки: рост 160 см, волосы каштановые, стрижка короткая, телосложение худое, спортивное. Родственники Эмилии Сенченко утверждают, что она не страдала от каких-либо психических расстройств или депрессий, не имела никакой склонности к самоубийству, никогда не употребляла наркотики.