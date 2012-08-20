В Москве двери поезда в метро убили мужчину

В Москве двери поезда столичного метрополитена убили пожилого мужчину. Инцидент произошел еще неделю назад, 12-го августа, на станции метро "Краснопресненская". Погиб пенсионер из Калужской области 63-летний Иван Гудин.

В понедельник, 20 августа, выяснилось, что о смерти человека в метро следователи узнали лишь после того, как о нем написали в прессе, передает радио "Вести ФМ".

Пожилого мужчину зажало дверями поезда и протащило по всей платформе. При въезде состава в туннель пенсионера с огромной силой ударило о стену, и он упал на пути. На видео с камер наружного наблюдения видно, как пожилого мужчину с тростью зажало дверьми и протащило по перрону.

В отношении полицейских проведут проверку, им грозит наказание за то, что не доложили о гибели 63-летнего пенсионера Ивана Гудина. В частности, проверят действия сотрудников управления МВД, которые даже не вызвали на место происшествия следователя СК РФ.

В то же время, источник Life News в управлении полиции на метрополитене сообщил, что дежурного следователя о происшествии проинформировали, но тот якобы не стал выезжать на место.