Разбившийся в воскресенье в Судане самолет пилотировал гражданин России

Самолетом, который в воскреснье потерпел крушение в Судане в штате Южный Кордофан, управлял российский пилот. В результате авиакатастрофы погибли более 30 человек, 31 или 32, точно еще не установлено, в том числе министр снабжения и обеспечения Судана.

Пилот - русский гражданин — Геннадий Семёнов работал по частному контракту на частную суданскую авиакомпанию Alpha 1. Временный поверенный в делах России в Судане Юрий Видакас сообщил, что российские дипломаты держат постоянную связь с местными властями и пытаются выяснить все обстоятельства.

Установлено, что самолет заходил на посадку в аэропорту города Талоди, который расположен в 650 километрах к юго-западу от столицы Судана Хартума. Он направлялся в Талоди, где официальная делегация должна была принять участие в праздновании Ид аль-Фитра — окончания поста в месяц Рамадан. Самолет шел второй раз на заход и врезался в гору. Причиной авиакатастрофы считаются сложные метеоусловия.