В Татарстане недалеко от автотрассы обнаружен взорванный автомобиль с трупами

В Татарстане в Зеленодольском муниципальном районе недалеко от автотрассы Казань-Зеленодольск в ночь на понедельник обнаружен взорванный автомобиль ВАЗ-2110 с останками трех человек.

В СК РФ сообщили, что, предположительно, погибшие готовили теракт.

Уточняется, что следователи при осмотре места происшествия в радиусе 50 метров от автомобиля обнаружили останки, предположительно трех человек, а также автомат Калашникова. При них была и религиозная литература.

По версии следствия, непроизвольный взрыв произошел в ходе приготовления взрывного устройства неустановленными лицами. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.