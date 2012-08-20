Обрыв проводов стал причиной сбоя в движении электричек на Казанском направлении

Специалистами названа причина сбоя в движении электричек на Казанском направлении Московской железной дороги - обрыв контактного провода, в настоящее время движение поездов восстановлено.

Электропоезд номер 6807 из-за обрыва провода остановился утром в воскресенье на участке Люберцы-1 — Перово-1, в настояшее время сбой в графике движения электропоездов устранен.