На Ладоге утонул рыбак из Петербурга

Это произошло на глазах его сослуживца. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», двое мужчин, жителей Северной столицы, 36-ти и 41 года, вчера находились на берегу Ладожского озера, не далеко от памятника «Разорванное кольцо», куда приехали на рыбалку.

Младший из сослуживцев (мужчины работают в одной фирме электромонтерами) впоследствии рассказал, что в 16:30 его старший коллега сел в моторную лодку Hunter и направился в озеро. Вскоре он услышал крик, и увидел, что примерно в 100 метрах от берега судно перевернулось, и его приятеля не видно. Поиски тела начались сегодня утром. От супруги пропавшего, заместителя директора одного из петербургских лицеев, уже поступило заявление о пропаже рыбака.