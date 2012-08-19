В ближнем Подмосковье в воскресенье грузовой автомобиль столкнулся с пригородной электричкой в Подмосковье на перегоне "Голицыно-Одинцово" Смоленского направления.

Машинист электропоезда предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП был поврежден головной вагон электрички. В результате инцидента пострадал один пассажир. Мужчина получил ушибы головы и спины. В управлении Московской железной дороги сообщили, что схода электрички с рельс не произошло, габарит пути не нарушен, локомотивная бригада не пострадала.

Из-за повреждения состава пассажиры электрички были высажены на станции "Одинцово", передает ИТАР-ТАСС. Им было предложено продолжить маршрут на другом электропоезде. По предварительным данным, "причиной ДТП стала техническая неисправность грузового автомобиля, который заглох на переезде, не успев пересечь железнодорожные пути".