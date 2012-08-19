В крупном ДТП в Иркутской области пострадали 12 человек

В Иркутской области иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. В результате аварии 1 человек погиб, еще 12 получили ранения. Как отмечает Министерство внутренних дел РФ, авария произошла на выезде из Иркутска.

На объездной дороге Ново-Ленино водитель автомобиля Toyota Mark-2 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Hyundai Solaris, передает РБК. После этого водитель совершил боковое столкновение в заднюю часть 24-местного автобуса Hyundai County. От удара Toyota выбросило с дороги на обочину. Здесь машина врезалась в бетонную опору линии электропередачи.