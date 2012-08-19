ДТП с двумя фурами произошло в Самарской области, есть жертвы

В Самарской области произошла автомобильная авария, в которой две фуры столкнулись с двумя легковушками. В результате крупного ДТП погибли пять человек.



Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, в Сергиевском районе Самарской области. По данным МЧС России, авария произошла около населенного пункта Старое Якушкино на 1126-м километре федеральной трассы М5, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работают оперативная группа МЧС по Самарской области и сотрудники ГИБДД.