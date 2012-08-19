В Москве на МКАДе столкнулись пять автомобилей

На двадцать шестом километре МКАД сегодня днем произошло серьезное ДТП, в результате которого получили травмы два человека. На шоссе столкнулись одновременно пять автомобилей.

Обстоятельства сейчас выясняются.

Кроме того, сегодня на МКАД загорелся автомобиль. Инцидент произошел между Рижским шоссе и Рублёвкой. В течение 20 минут движение на этом участке было перекрыто. Во время происшествия в машине никого не было.