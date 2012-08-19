Евкуров подтвердил: теракт на похоронах в Ингушетии совершил смертник (ВИДЕО)

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров подтвердил, что теракт на похоронах сотрудника полиции в Малгобеке был специально спланированной акцией в момент проведения праздника Ураза-Байрам.

По словам главы республики, ночное вооруженное нападение на участкового, который скончался от полученных ран в больнице, было специально спланировано с тем, чтобы на похоронах устроить теракт. «Его совершил, по предварительной информации, террорист-смертник», — подчеркнул Евкуров.

Неизвестные подорвали бомбу под автомобилем ГИБДД, который находился во дворе дома, где сегодня хоронили полицейского, погибшего при обстреле накануне. В результате взрыва погибли, по уточненным данным, сотрудники полиции - шесть человек. Среди погибших - смертник.

По словам главы Ингушетии, «эта чудовищная выходка боевиков показала, что даже мусульманская святыня — праздник Ураза-Байрам — ими попран. Бандиты еще раз показали, что у них нет ничего святого. То, что они совершили, это кощунственно». Евкуров заверил: «Мы разбираемся, чья голова валяется на месте взрыва, и обязательно установим личность бандита» .

Ранее секретарь совета безопасности региона Ахмед Котиев заявил, что виной этой трагедии является смертник, который взорвал себя на этом траурном мероприятии. По его данным, число жертв возросло до семи человек.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Ранено 11 человек.

Семьям сотрудников полиции, ставших жертвами теракта в Малгобеке, а также всем пострадавшим оказывается необходимая материальная помощь. По словам Юнус-бек Евкурова,

семьям погибших правительство республики выделит по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших - по 50 тысяч рублей. Семьи погибших полицейских и их раненые товарищи получат страховые выплаты по линии МВД.

В настоящее время весь личный состав МВД Ингушетии переведен на усиленный вариант несения службы. На все посты ДПС направлены дополнительные подразделения. Под усиленную охрану взяты объекты социального назначения и отделения городских районных отделов внутренних дел.