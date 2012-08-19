Ужасное ДТП под Ярославлем, погибли шесть человек

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-21093" и Kia Sportage под Ярославлем погибли шесть человек. ДТП произошло в 04.45 на 191-м км федеральной автодороги М8 "Холмогоры".

Водитель "ВАЗ", двигавшийся в сторону Ярославля, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Sportage.

В результате погибли пять человек из "ВАЗ-21093" и мужчина в машине Kia Sportage.

Женщина-водитель иномарки доставлена в больницу им. Соловьева в Ярославле, похоже, у нее перелом позвоночника.



