В Калмыкии в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок

В Калмыкии сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса рейса Анапа-Астрахань и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 13-летний подросток.

По сообщению представителя пресс-службы Южного регионального центра МЧС России, около 5.40 по московскому времени столкновение рейсового автобуса и грузовика произошло около населенного пункта Яшкуль в Калмыкии.

Проводится расследование.

Крупное ДТП произошло в Ростовской области в субботу вечером на трассе Ростов-Батайск. Жертвой аварии стал один человек.