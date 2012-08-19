Саперы обезвредили мощную бомбу у мечети в Хасавюрте

Специалисты обезвредили самодельное взрывное устройство мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, которое оставили боевики после обстрела прихожан мечети в Хасавюрте.

Вечером в субботу двое неизвестных в масках вошли в здание шиитской мечети в городе Хасавюрте и открыли огонь по прихожанам. После ЧП оперативники обнаружили на месте два взрывных устройства, одно из которых детонировало.

Вторую бомбу обезвредили в 06.05 специалисты УФСБ РФ по региону.

Бомба была сделана из автомобильного газового баллона объемом 40 литров, который был заполнен смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, с выведенными проводами к автосигнализации, без поражающих элементов, сообщает РИА Новости.



