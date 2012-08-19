ДТП в Ростовской области с участием маршрутки: 1 погиб, 18 человек пострадали

Крупное ДТП произошло в Ростовской области в субботу вечером на трассе Ростов-Батайск в районе памятника «Тачанка». В результате столкновения маршрутного такси с тремя легковыми автомобилями погиб один человек. 18 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной столкновения сразу четырех автомобилей стал выезд одной из иномарок на встречную полосу, по которой двигалось маршрутное такси. Маршрутка следовала из Ростова-на-Дону в село Самарское.

По данным МЧС, трое пострадавших находятся в центральной районной больнице Батайска, остальные 15 человек - в больнице Ростова-на-Дону. Один человек скончался по пути в больницу.