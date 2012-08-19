В мечети Хасавюрта, где накануне стреляли по прихожанам, произошёл взрыв

В Дагестане в ночь на воскресенье в шиитской мечети города Хасавюрт произошёл взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие.

Напомним, сегодня завершается священный для мусульман месяц Рамадан и начинается трехдневный праздник Ураза-байрам.

По некоторым сообщениям, разрушения - незначительны. Всего было два взрывных устройства. Одно, как сообщает полиция, удалось обезвредить.

Накануне поздно вечером в субботу, примерно в 20:55, в эту мечеть, расположенную на улице Магидова, ворвались двое в масках и открыли огонь по прихожанам. В результате стрельбы восемь человек были госпитализированы в Центральную больницу Хасавюрта. Двое пострадавших находятся в реанимации.

На место происшествия прибыли сотрудник правоохранительных органов, в мечети был обнаружен подозрительный пакет, и для его изучения была вызвана бригада саперов.

МВД Дагестана приняло решение взять под усиленный режим охраны все крупные мечети республики.