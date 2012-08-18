В Самарской области в ДТП погибли 3 человека, в том числе младенец

В Самарской области в результате ДТП, которое произошло в субботу на трассе в районе Кинеля, погибли три человека, в том числе пятимесячный ребенок. Еще три человека получили травмы.

По данным пресс-службы регионального ГИБДД, около 11 утра в противоположных направлениях ехали автомобили «Форд» и ВАЗ-2104. Машины столкнулись, в результате чего погибли два человека, ехавшие в «четверке». Младенец, которого везли в «Форде», также скончался на месте автоаварии.