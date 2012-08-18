МВД: В субботу мужчина скончался в регистрационном подразделении
18 августа 2012, 20:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в воскресенье утром в регистрационном подразделении МОГТОРЭР №5 скончался 39-летний мужчина.
10.15 мск в отделение регистрации, находящееся по адресу: ул. 50-летия октября, д. 6, к. 1, для снятия автомобиля с учета обратилась женщина. За 15 минут ей подготовили и выдали необходимые документы.
В управлении ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сообщили, что в 11 часов она заехала на площадку осмотра. Женщина вышла из автомобиля, также из автомашины вышел ее муж. Неожиданно мужчине стало плохо, и он потерял сознание.
Сотрудники МОГТОРЭР незамедлительно вызвали скорую помощь. Но прибывшие в 11.20 врачи констатировали смерть мужчины. Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности.