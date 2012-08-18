В ДТП на МКАД пострадали двое взрослых и ребенок

В Москве в субботу два автомобиля столкнулись на 75 километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок. Одна из пострадавших оказалась зажатой в машине.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В этот же день неподалеку от Кремля две столичные автолюбительницы едва не въехали в подземный переход станции "Библиотека имени Ленина".

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб. Но, возможно, одна из машин восстановлению не подлежит. Виновницу аварии установит полиция.