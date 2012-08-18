ДТП в Кировской области: есть жертвы и пострадавшие

В Кировской области в ночь на субботу около двух часов пьяный водитель автомобиля Chevrolet Lanos на трассе Советск - Кичма не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «Иж Ю-5».

В результате столкновения один человек погиб и двое пострадали. Все трое - жители деревни Лошкари Советского района. Погиб водитель мотоцикла. Двое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в центральную районную больницу.

Виновник ДТП — водитель Chevrolet Lanos - с места происшествия скрылся. Но через некоторое время явился в отдел полиции. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Дело завели по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику аварии грозит лишение свободы на пять лет.