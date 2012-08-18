Мужчина напал с ножом на пассажиров метро и ранил 8 человек

В Южной Корее мужчина напал с ножом на пассажиров метро и ранил восемь человек. Инцидент произошел в городе Ыйджонбу, расположенном недалеко от Сеула. Злоумышленник атаковал пассажиров сначала в вагоне поезда, а затем на станции метро в течение десяти минут.

Полиции удалось задержать нападавшего, когда он пытался скрыться с места преступления. Имя злоумышленника пока не называется. О мотивах преступления пока также не сообщается.

Южнокорейская полиция начала расследование инцидента в метро.