Четверо россиян госпитализированы после ДТП в Крыму

Четверо граждан России, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП на трассе Симферополь – Ялта. В пятницу в районе села Перевальное Симферопольского района, как сообщал кореспондент «АН Крым», в результате аварии с участием пассажирского автобуса «Эталон» и грузовика MAN, один человек погиб.

Пострадали 20 человек. 13 из пострадавших получили первую медицинскую помощь на месте и были направлены на амбулаторное лечение.

В реанимационном отделении больницы Алушты находится 19-летняя россиянка - жительница города Камышин. Ее диагноз: закрытый перелом средней трети правого бедра, ушиб лица. Состояние - тяжелое. Еще один россиянин, 7-летний мальчик из Камышина, в состоянии средней степени тяжести находится в травматологическом отделении той же больницы. Его диагноз: сотрясение головного мозга, рана теменной области. Состояние - средней степени тяжести.

Также в травматологическом отделении находятся: 28-летний волгоградец Роман Скачков с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого предплечья» (его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести); и 36-летняя женщина из Волгограда с диагнозом «осколочная рана правого предплечья» (состояние - средней степени тяжести).

В Республиканской клинической больнице имени Семашко находится 35-летняя женщина из Симферополя с диагнозом «закрытый перелом верхней трети правого бедра, шок 1-2 степени». Ее состояние врачи оценивает как тяжелое.

Еще один пострадавший 60-летний мужчина из Симферополя с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной части справа, многочисленные ушибы брюшной полости и конечностей» - также доставлен в больницу имени Семашко. Его состояние - средней степени тяжести.