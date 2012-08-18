Самолет с главой МВД Филиппин потерпел крушение

Легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находился глава МИД Филиппин Хессе Робредо, упал в субботу в море. Самолет с министром на борту вылетел из аэропорта центрального острова Себу и направлялся в родной город Хессе Робреда Нага в провинции Южный Камаринес.

По данным министра транспорта страны Мануэля Рохаса, пилот после взлета сообщил диспетчерам, что собирается совершить экстренную посадку. Но ему это не удалось - самолет упал в море.

Одному из пассажиров - помощнику Робредо - удалось спастись, выпрыгнув из самолета, сообщает РИА Новости. О судьбе министра и других людей, находившихся на борту, пока не сообщается.