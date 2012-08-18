В Ставропольcком крае перевернулся автобус

В Ставропольском крае перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибла одна из пассажирок. По данным МВД России, авария произошла в пятницу на автодороге "Кочубей - Зеленокумск - Минводы".

Водитель автобуса "Сетра" выехал за пределы проезжей части. В результате автобус, в салоне которого находились 14 человек, опрокинулся. Погибла несовершеннолетняя пассажирка, еще четыре человека госпитализированы, передает РИА Новости. Согласно предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса.