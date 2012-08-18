Маршрутка столкнулась с «семеркой» под Астраханью, есть пострадавшие

Под Астраханью произошла автомобильная авария с участием рейсового пассажирского автобуса. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП травмы получили несколько человек.

Инцидент произошел в субботу, 18 августа. По информации МВД России, авария произошла в Приволжском районе. Согласно предварительным данным, столкнулись "Жигули" седьмой модели с маршруткой. Пострадали два человека, передает РИА Новости. Сведений о причинах и последствиях аварии пока нет.