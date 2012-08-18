В Томске столкнулись два автобуса ПАЗ

В Томске произошла автомобильная авария, в которой столкнулись два автобуса "ПАЗ". Инцидент произошел в субботу, 18 августа. Согласно предварительным данным, пострадали восемь человек.

Пострадавших увезли с места ДТП в больницы. По информации ГИБДД, автобус "ПАЗ", перевозил гостей свадьбы. Автобус двигался по Московскому тракту и столкнулся на улице Нахимова с другим автобусом - "ПАЗ", двигавшимся по маршруту №37. В медучреждения увезли восемь человек, в том числе ребенка, передает РИА Новости. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются.