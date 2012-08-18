В России действует 33 крупных лесных пожара

На территории России по состоянию на сегодняшний день действует 33 лесных пожара на площади 1 тыс. 844 га, отмечает Федеральное агентство лесного хозяйства РФ (Рослесхоз). При этом угроз населенным пунктам нет.

По данным ведомства, на землях лесного фонда было ликвидировано 33 лесных пожара, в том числе 2 крупных. В день обнаружения ликвидировано 18 лесных пожаров, передает РБК. Наиболее сложная обстановка складывается в лесах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.