Самолет МЧС доставил из Турции в Россию новорожденного ребенка и 5 взрослых

Самолет МЧС в четверг утром доставил в Россию из Турции пятерых россиян. Граждане России заболели в Турции и спасатели решили эвакуировать их на родину. На борту самолета доставили и новорожденного ребенка.

Мальчик, которого назвали Богдан, родился на курорте недоношенным и нуждается в специализированном уходе. Учитывая необходимость эвакуации недоношенного ребенка, на борту самолета МЧС находились специалисты Научного центра акушерства, гинекологии и перинаталогии имени Кулакова. В Москве новорожденного сразу доставили в клинику.

"На сегодняшний день это 23 сутки жизни ребенка, 1500 граммов. Состояние ребенка удовлетворительное, стабильное, тяжелое, без отрицательной динамики. Перелет перенес удовлетворительно", - рассказала врач-анестезиолог Анна Кертба. В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей центра.

Пятеро взрослых также были госпитализированы в московские больницы. По информации генконсульства России в Анталии у одного из туристов, 62-летнего мужчины, на отдыхе случился инсульт, другой отдыхающий неудачно упал в бассейн и повредил позвоночник. Трое других пациентов пострадали в ДТП. Трое из них — в тяжелом состоянии. Двое доставлены в Городскую клиническую больницу №13. Двое госпитализированы в ГКБ № 67 и № 7.

Во время полета пострадавших сопровождала бригада врачей Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". В аэропорту россиян также встречали медики.



"АН" сообщали, что медицинский самолет МЧС России Ил-76, оборудованный тремя модулями, вылетел в среду утром в Анталью для транспортировки в Москву больных россиян.