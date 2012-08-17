В Крыму в ДТП на трассе Симферополь – Ялта разбились россияне

В Крыму в пятницу серьезное ДТП произошло на трассе Симферополь-Ялта. Один человек погиб. Около 20 человек пострадали. Среди пострадавших - четыре гражданина России.

Корреспондент «АН Крым» сообщил, что около 12-ти часов дня на трассе Симферополь – Ялта в районе села Перевальное Симферопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «Эталон» и грузовика MAN, груженого щебнем.

По данным МЧС в Крыму, автобус, двигаясь в направлении Алушты, въехал в стоявший в попутном направлении полуприцеп грузовика.

До приезда медиков основная часть пассажиров покинула автобус. Помощь спасателей потребовалась в деблокации 30-летнего симферопольца. Мужчину с помощью немеханизированного инструмента освободили пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. У пострадавшего диагностировали тяжелые травмы: политравма, отрыв правой и левой голени, перелом правого бедра, перелом обеих предплечий, черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, пневмоторакс, шок 4-й степени Медикам не удалось его спасти.

В состоянии средней степени тяжести в Алуштинскую городскую больницу также были доставлены 7 пассажиров автобуса, среди которых 7-летний ребенок. Гражданство пострадавших и их диагнозы устанавливаются.

Всего в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.