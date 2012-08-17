Суд арестовал иеромонаха Илию, по вине которого в ДТП погибли двое

Никулинский суд Москвы в пятницу санкционировал арест иеромонаха Илии (Павла Семина), подозреваемого в участии в ДТП, в котором погибли два человека. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ. Монаху РПЦ может грозить до семи лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство УВД по ЗАО и заключил Семина под стражу.

ДТП произошло в ночь на 16 августа на Кутузовском проспекте. Священнослужитель за рулем внедорожника Mercedes Geländewagen, не справился с управлением и сбил троих дорожных рабочих, после чего врезался в такси.

В результате два человека погибли, еще один был госпитализирован. Водитель Mercedes с места происшествия сбежал.

Иеромонах Илия запрещен в служении до завершения работы следственных органов.

В Синодальном информационном отделе Московского Патриархата выразили соболезнования родственникам погибших и подчеркнули – если подтвердится факт, что священник попытался скрыться с места происшествия, то этому невозможно найти никакого морального оправдания. До завершения работы следственных органов иеромонах Илия (Семин) запрещен в священнослужении.

Московский Патриархат будет содействовать всестороннему разбирательству происшествия согласно законам Российской Федерации и по его результатам поставит вопрос о дальнейшем пребывании иеромонаха Илии (Семина) в священном сане, сообщает pravmir.ru.

В Синодальном информационном отделе также опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию, что священник являлся сотрудником Управления делами Московской Патриархии.

Это второе ДТП в Москве с участием священнослужителей, которые произошли недавно. ДТП с участием игумена Тимофея, ставшего широко известным общественности после крестин в храме Святого Пророка Илии дочери Филиппа Киркорова, произошло 31 июля около 23.30 на Зацепском валу.

Водитель спорткара BMW Z4, им был духовник Киркорова, по неустановленной причине столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В рельтате удара BMW отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota. За рулем спорткара находился, по предварительным данным, игумен Тимофей (Алексей Подобедов). Предположительно, водитель-священник был нетрезв. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, оформляя ДТП, попросили его пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Игумен отказался.

Русская православная церковь проведет собственное расследование ДТП с участием игумена.