Посольство Турции выдало ОМОНу сторонницу Pussy Riot. Екатерина Романова была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Ее посадили в автозак и увезли в отдаление полиции.

Ранее специальный корреспондент «Аргументов недели» сообщил о том, что девушка в балаклаве (символе участниц панк-группы Pussy Riot) забралась на столб у здания Хамовнического суда в Москве с требованием освободить девушек из-под стражи. Полиция пыталась задержать оппозиционерку. Та перелезла через ограждение на территорию посольства Турции.