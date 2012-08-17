Навальный пообещал новые акции протеста и был задержан

Из здания Хамовнического суда суда, в котором проходит процесс над Pussy Riot, вышел оппозиционер Алексей Навальный. Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии.

Навального встретили аплодисментами. Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Алексей Навальный заявил журналистам, что оппозиция устроит акции протеста в ответ на приговор девушкам. После этого Навальный был задержан.